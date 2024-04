Un Si Grand Soleil Spoilers : Alain face à la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 8 au 12 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 8 au 12 avril 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire qu’Alain va se confier à Flore. Et alors qu’Elisabeth a mandaté un expert, elle découvre que quelqu’un s’est introduit chez elle quand elle était en Suisse et a copié son disque dur. Alain découvre qu’il a été piégé par Ava, une escort… Il la piège pour la revoir et découvrir qui est derrière tout ça : c’est Catherine Laumière !

De son côté, Hugo décide de demander Sabine en mariage ! Et Alex a envie d’une relation sérieuse avec Mo, mais ils ne semblent pas être sur la même longueur d’ondes…



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 8 au 12 avril 2024

Lundi 8 avril 2024 (épisode 1371) : Rongé par les remords d’avoir trompé Elisabeth, Alain se trouve une confidente tandis que Mo commence à douter des intentions d’Alex : et s’il espérait plus de leur relation ?

Mardi 9 avril 2024 (épisode 1372) : La guerre est déclarée entre Laumière et son fils. Quant à Thaïs, un évènement vient remettre en question ses projets d’avenir.

Mercredi 10 avril 2024 (épisode 1373) : Déterminé à convaincre Becker qu’il est honnête, Hugo prend une grande décision concernant Sabine. Quant à Elisabeth, l’intrusion à son domicile la plonge dans la paranoïa.

Jeudi 11 avril 2024 (épisode 1374) : Déterminé à retrouver la femme qui l’a piégé, Alain s’improvise enquêteur. De son côté, Alex commence à voir sa relation avec Mo d’un œil nouveau.

Vendredi 12 avril 2024 (épisode 1375) : Alors qu’ils s’apprêtent à fêter l’anniversaire de Laurine, la famille Laumière se déchire toujours plus. Thaïs quant à elle apprend une terrible nouvelle concernant Philippe.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : le revirement de Catherine, Alain fait ses valises (résumé épisode du 18 avril 2024)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 8 au 12 avril 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.