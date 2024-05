Ici tout commence spoiler : Malik va trop loin avec Maya... (vidéo épisode du 3 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Malik et Maya sont clairement comme chien et chat dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Malik va aller beaucoup trop loin face à Maya !











Le chef Leroy a félicité Maya pendant son cours. Léonard est fier de sa meilleure amie et en rajoute une couche. Mais quand Léo part chercher de la mousse au chocolat pour Maya, Malik en profite pour faire des remarques plus que désagréables… Malik est jaloux et il n’hésite pas à dire que Maya joue de ses charmes avec Leroy ! Maya n’apprécie pas du tout l’allusion, elle le prend très mal et demande à Malik de ne plus jamais lui adresser la parole !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 938 du 3 juin 2024, Malik vexe Maya



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

