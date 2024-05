Mask Singer : la Libellule démasquée, quelle star s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Publicité





Mask Singer qui était derrière la Libellule ? – A l’issue du cinquième prime de la saison 6 de Mask Singer, c’est la Libellule qui a du se démasquer !





Ce soir, les costumes encore en compétition s’affrontaient en duos.







Après de belles prestations, le public en plateau a choisi de sauver la Perle et l’Hippopotame, ainsi que l’Épouvantail et le Léopard. Résultat, la Libellule et la Geishamuraï se sont affrontés pour décrocher une place en quart de finale.

Et le public a finalement sauvé la Geishamuraï, la Libellule a donc du se démasquer. Et alors que Shym, enquêtrice guest ce soir, avait reconnu Inès Vandamme, c’était bien elle derrière le masque !



