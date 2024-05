Ici tout commence spoiler : Solal ouvre son coeur à Thelma mais... (vidéo épisode du 5 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Solal est amoureux de Thelma dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il va enfin se décider à ouvrir son coeur à la jeune femme ! Mais les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu…





En effet, alors que Thelma et Solal s’avouent qu’ils se plaisent et qu’ils sont prêts à s’embrasser, Solal reçoit un message qui va tout changer !







Antoine Myriel accepte de prendre Thelma au stage d’été, qui sera dirigé par Solal. Résultat, Thelma annonce à Solal que plus rien n’est possible entre eux. Elle ne veut pas avoir de relation avec son prof ! Elle veut faire les choses bien et être jugée comme les autres…

Solal encaisse le coup et essaie de ne pas montrer à Thelma que ça l’affecte…



