Plus Belle La Vie du 23 mai 2024 : Barbara reçoit de terribles menaces (résumé + extrait vidéo épisode 99 en avance)

Plus belle la vie du 23 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 99 de PBLV – Les choses vont mal tourner pour Barbara aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, déjà insultée sur les réseaux sociaux, la cheffe va maintenant recevoir des menaces de mort !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 mai 2024 – résumé de l’épisode 99

Patrick et Samuel cherchent à identifier la personne dont les ossements ont été découverts dans la cave d’Abdel et Barbara. Ils n’ont pour l’instant aucun indice et ne sont pas certains que sa mort soit liée aux effondrements. Patrick découvre des messages haineux et anonymes visant Barbara. Selon un article de presse, Abdel et Barbara avaient effectué des travaux dans leur cave, pouvant être à l’origine des effondrements. Samuel confie à Jean-Paul qu’il pense que leur inconnu a été victime d’un meurtre…

Jules parle à Morgane de l’internement de Betty. Il pense que sa cousine n’est pas mauvaise, elle a juste manqué de chance. Il regrette de ne pas l’avoir assez soutenue, ainsi que d’avoir abandonné Kilian. Morgane le rassure en lui disant que les choses s’arrangeront. Pendant ce temps, Kilian remplit des papiers, expliquant qu’étant toujours légalement marié à Betty, c’est à lui de l’aider. Thomas ne comprend pas, mais Kilian lui dit que Roland aurait agi de la même manière.

Kilian se confie à Aya, expliquant qu’il ne va pas divorcer de sitôt. Aya, contrariée, pleure et annonce à Kilian qu’il vaut mieux qu’ils fassent une pause. Elle accepte ensuite la proposition de Djawad de partir changer d’air à Paris. Aya et Djawad quittent Marseille, Kilian a le coeur lourd…



Après un coaching avec Eric, Maya annonce une bonne nouvelle à l’association au Pavillon des Fleurs : elle a obtenu son augmentation

Lucie finit par avouer à Jean-Paul qu’un garçon, Michaël Delpierre, l’embête constamment en insultant les policiers, mais elle demande à son père de ne pas intervenir…

Thomas vient soutenir Barbara en lui apportant son smoothie préféré et lui conseille d’éteindre son téléphone pour profiter de Yaël et déconnecter de tout ça. Barbara avoue qu’il est difficile de voir Abdel sali. Thomas lui rappelle qu’Abdel est mort en sauvant des vies alors que Barbara découvre une menace de mort dans son courrier…

VIDÉO Plus belle la vie du 23 mai 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.