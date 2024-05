Plus Belle La Vie du 30 mai 2024 : Abdel lié aux effondrements (résumé + extrait vidéo épisode 104 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 104 de PBLV – Jean-Paul va devoir annoncer à Barbara qu’Abdel est lié aux effondrements cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, un voleur aurait voulu ouvrir son coffre…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 mai 2024 – résumé de l’épisode 104

Blanche retrouve son ancien amant, Denis Vouillet, et lui explique qu’elle doit parler à la police. Denis de l’en dissuader mais Jean-Paul et Samuel, qui ont suivi Blanche, les interrompent. Ils emmènent Blanche au commissariat pour l’interroger. Elle révèle que Denis était son amant et qu’il est depuis retourné avec sa femme. Samuel lui demande si François était au courant, mais Blanche explique qu’ils n’étaient plus ensemble à cette époque. Samuel et Jean-Paul craignent que les ossements retrouvés soient ceux de François. Blanche insiste sur le fait qu’il est aux États-Unis et qu’il lui a envoyé un texto à son arrivée. Jean-Paul révèle que François n’a jamais pris son avion, mais Blanche affirme qu’il est parti à bord d’un paquebot.

Jean-Paul et Samuel apprennent que la PTS a retrouvé un coffre-fort dans la cave de l’immeuble. Ils pensent qu’un cambrioleur a utilisé des explosifs pour l’ouvrir, causant les effondrements du quartier. Charlotte les informe que le coffre appartient à Abdel, mais elle ne sait pas l’ouvrir.

Léa informe Gabriel que la coureuse menace de porter plainte pour prélèvement sans son consentement, ce qui pourrait le faire radier de l’ordre des médecins. Gabriel, cependant, ne regrette rien, mettant la santé de la coureuse au-dessus de ses intérêts. Léa trouve cela insensé.



Jean-Paul interroge Barbara sur le coffre. Elle révèle qu’Abdel y stockait des dossiers d’affaires mais ne connaît pas le code. Jean-Paul suggère que le code pourrait être une date importante pour Abdel et demande à Barbara de réfléchir. Émue, elle finit par accepter de repenser à leurs meilleurs souvenirs…

Mademoiselle Benachi, la coureuse, revient voir Gabriel. Elle promet de ne pas porter plainte s’il ne la dénonce pas aux organisateurs du marathon. Gabriel insiste qu’elle doit renoncer à ses rêves pour sa santé et dit qu’il la dénoncera. Elle assure qu’elle le fera elle-même le soir même.

Sur le chantier de l’ancien quartier, Eric découvre le coffre d’Abdel, mais il se fait taser en s’en approchant…

