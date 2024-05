Plus belle la vie spoilers : le choc pour Barbara, Jean-Paul tombe de haut, les résumés jusqu’au 14 juin 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 14 juin 2024 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 3 au vendredi 7 juin 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Barbara va être choquée et bouleversée alors que l’enquête sur les effondrements et la victime retrouvée dans sa cave touche à sa fin… Que s’est-il passé ? Barbara est touchée en plein coeur.

De son côté, Jean-Paul est lui aussi dans la tourmente. Entre l’enquête et sa vie personnelle, rien ne va plus. Et il découvre la triste réalité de Lucie, qui continue de subir le harcèlement de Michaël au collège.



Quant à Ulysse, il cache un secret qu’Apolline est bien décidée à découvrir… Et Gabriel commence à douter de Jennifer. Il décide d’en savoir plus et mène des recherches…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 10 au 14 juin 2024

Lundi 10 juin 2024 (épisode 110) : L’enquête prend une tournure bouleversante pour Barbara. De son côté, Apolline mène aussi une enquête sur le mystérieux comportement d’Ulysse.

Mardi 11 juin 2024 (épisode 111) : Boher est tiraillé lorsqu’un événement imprévu vient lier l’enquête à sa vie personnelle. Steve fait ses grands débuts lorsqu’il est surpris par Jules dans une situation plutôt inhabituelle. Nisma s’interroge sur les réelles intentions d’Apolline.

Mercredi 12 juin 2024 (épisode 112) : Boher tombe des nues lorsqu’il découvre la réalité de Lucie. Dos au mur, Apolline tente le tout pour le tout. En parallèle, Jules met le cabinet médical en ébullition.

Jeudi 13 juin 2024 (épisode 113) : Rien ne va plus pour Boher au commissariat. Eric cherche à s’impliquer d’avantage au pavillon des fleurs tandis qu’au cabinet Kepler, Ulysse fait face à des révélations surprenantes.

Vendredi 14 juin 2024, (épisode 114) : Un triste lien unit Boher à Vanessa Kepler. Suspicieux, Riva mène des recherches sur Jennifer. La nouvelle vie de Steve met à mal sa journée romantique avec Nisma.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :