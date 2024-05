Plus Belle La Vie du 31 mai 2024 : Zoé aide la police (résumé + extrait vidéo épisode 105 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 31 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 105 de PBLV – Zoé va aider la police pour ouvrir le coffre d'Abdel cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et au Mistral, c'est la fête des voisins.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 31 mai 2024 – résumé de l’épisode 105

Jean-Paul et Samuel découvrent Éric à terre, qui leur explique avoir été agressé par une personne venue par derrière qu’il n’a pas vue. En sortant, ils voient une voiture prendre la fuite et notent la plaque d’immatriculation, découvrant qu’il s’agit d’un véhicule volé. Malheureusement, aucune empreinte ni trace d’ADN n’est trouvée. Le coffre d’Abdel semble contenir quelque chose d’important, mais ils n’ont pas encore réussi à en trouver le code…

Au Mistral, Jean-Paul interroge Barbara sur le contenu possible du coffre, mais elle n’en a aucune idée. Elle assure que Abdel était rangé et que les affaires douteuses étaient derrière lui. Jean-Paul ne comprend pas pourquoi quelqu’un serait prêt à tuer pour l’ouvrir, mais promet de la prévenir lorsqu’il y parviendra. Jean-Paul ne parvient pas à obtenir un rendez-vous avec un spécialiste pour le coffre. Zoé intervient, expliquant à Jean-Paul qu’il ne doit pas utiliser une disqueuse, car il risquerait de brûler le contenu. Ariane les interrompt, s’emporte et refuse que Zoé s’en mêle…



Ariane propose une glace à Zoé, mais celle-ci est absorbée par son téléphone. Elle parle avec Jean-Paul et propose de l’aider avec le coffre, assurant qu’elle sait l’ouvrir. Ariane refuse, craignant que Zoé replonge, mais Zoé insiste sur son désir d’aider la police. Zoé trouve le code du coffre, bluffant Jean-Paul et Éric, et réussit à l’ouvrir…

Au cabinet médical, Jennifer invite Legendre à la fête des voisins. Gabriel reproche à Jennifer d’avoir voulu saboter leur soirée. À la fête des voisins, tout le monde fait véritablement connaissance avec Legendre, qui mentionne qu’il a photographié les plus grands sportifs. Ça impressionne Gabriel, qui ne s’attendait pas à une telle carrière de sa part.

VIDÉO Plus belle la vie du 31 mai 2024 – extrait vidéo

