Plus Belle La Vie du 1er mai 2024 : la police arrête Kilian (résumé + extrait vidéo épisode 83 en avance)

Plus belle la vie du 1er mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 83 de PBLV – Les choses tournent mal pour Kilian aujourd’hui dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, la police découvre qu’il a menti et retrouve du sang au bar…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er mai 2024 – résumé de l’épisode 83

Barbara approche Thomas pour discuter d’un problème : l’un de ses couteaux japonais a disparu. Elle établit un lien entre la visite de Betty à Kilian jeudi soir et la disparition de son couteau le même jour… Mais Thomas écarte l’idée, suggérant qu’un client pourrait l’avoir volé. Barbara hésite à prévenir la police de la disparition du couteau, Thomas la supplie de ne pas le faire.

Au commissariat, Ariane interroge de nouveau Kilian. Il maintient sa version, omettant toute mention de la présence d’Aya. Il affirme que Betty a menacé de se blesser avec un couteau, qu’il a réussi à récupérer pour la calmer. Cependant, Ariane remarque des incohérences dans son récit, notamment son silence initial sur le couteau et le fait qu’il ment sur l’horaire auquel il est rentré… Lors d’une réunion avec le procureur, Ariane et Jean-Paul discutent du comportement suspect de Kilian, notamment son faux alibi et les preuves ADN le liant à la scène de crime. Bien que le procureur reconnaisse Kilian comme un suspect principal, elle insiste sur le besoin de preuves concrètes.

Ariane et Jean-Paul mènent une perquisition au Mistral, incitant Thomas à évacuer le bar. Kilian et Aya sont pris au dépourvu lorsque la police découvre des traces de sang dans la cuisine. Alors qu’Ariane interroge Kilian sur le couteau disparu, Barbara et Thomas échangent un regard significatif. Jean-Paul et Ariane annoncent la fermeture du bar, et Kilian est arrêté pour le meurtre de Betty !



Legendre exprime sa gratitude en offrant du muguet à Morgane, révélant ses remarquables capacités auditives. Avec l’aide de Steve, ils localisent la source d’un bruit mystérieux provenant du grenier.

Blanche rend visite à Vanessa Kepler pour s’excuser de leurs conflits passés, se remémorant leurs années de collège où elle l’a harcelée. Cependant, Vanessa nie être Corine Lantier, laissant Blanche perplexe.

VIDÉO Plus belle la vie du 1er mai 2024 – extrait vidéo

