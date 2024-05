Will Trent du 29 mai 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 29 mai 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 29 mai

Épisode 7 « Impossible à localiser » : L’équipe du Georgia Bureau of Investigation apprend qu’une organisation néo-nazie prépare une attaque. Betty trouve quelque chose qu’Angie ne souhaite pas révéler à Will.

Épisode 8 « Tour de passe-passe » : En enquêtant sur une affaire qui a eu lieu près de chez lui, Will découvre qu’elle est plus complexe qu’elle n’y paraît. Par ailleurs, Angie et Ormewood cherchent à élucider la mort d’un magicien.



Épisode 9 « Chasse à l’homme » : Lorsqu’un criminel est accusé de meurtre, Will et Ormewood mettent à jour des preuves susceptibles de prouver son innocence. Angie doit rester forte en apprenant que son ancien agresseur a recouvré la liberté.

« Will Trent » : rappel de la présentation de la série

Will Trent, agent spécial du Bureau d’Investigation de la Géorgie (GBI), a été abandonné à la naissance et a traversé une enfance et une adolescence tumultueuses dans le système de familles d’accueil surchargé d’Atlanta. Malgré ces obstacles, il s’est forgé une détermination inébranlable à ne laisser personne derrière. Aujourd’hui, en tant qu’agent spécial du GBI, il affiche le meilleur taux de résolution des affaires, faisant preuve d’une expertise remarquable dans son domaine.

Avec : Ramón Rodríguez (Will Trent), Erika Christensen (Angie Polaski), Iantha Richardson (Faith Mitchell), Jake McLaughlin (Michael Ormewood), Sonja Sohn (Amanda Wagner)