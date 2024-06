66 minutes du 23 juin : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 23 juin 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du 23 juin 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Contrefaçons aux J.O : le revers de la médaille

Alors que les Jeux Olympiques de Paris approchent, les produits dérivés s’arrachent dans les boutiques officielles ainsi que sur Internet où les contrefaçons se multiplient. Les imitations de peluches, mugs, t-shirts ou encore porte-clés de l’évènement se multiplient.



🔵 Des serpents dans ma maison

🔵 Malmousque : le paradis secret de Marseille

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Osaka, l’autre capitale du Japon

Située à l’ouest du Japon, Osaka a vécu pendant longtemps dans l’ombre de Tokyo, à seulement 2 heures 30 de train. Mais depuis quelques années, cette métropole japonaise gagne en popularité.

Extrait vidéo

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/tA5LGNmrV2 — 66Minutes (@66Minutes) June 22, 2024

