C à vous du 19 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 19 juin 2024, invités et sommaire





🔵 📌 Législatives anticipées, antisémitisme, dissolution du GUD… Roselyne Bachelot est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Politique étrangère : quelles conséquences en cas de victoire du RN ? On en parle avec Nicolas Tenzer, géopolitologue, enseignant à Sciences Po, qui publie « Notre guerre »



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Hervé présente son album “Adrénaline”

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Dylan Rocher, champion du monde de pétanque, pour le “Mondial La Marseillaise à pétanque”, du 30 juin au 3 juillet à Marseille; et Dany Boon et Laurence Arné pour le film “La Famille Hennedricks”, en salle le 26 juin

