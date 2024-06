C à vous du 21 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 juin 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives anticipées, chiffrage du programme du Nouveau Front populaire… Raphaël Glucksmann, député européen PS-Place publique, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Euro 2024 : les Bleus affrontent les Pays-Bas ce soir, Mbappé toujours incertain. On en parle avec Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction de l’Équipe



🔵 📌 Waxx et Maëlle présentent l’album “Étincelle”

🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Rudy Gobert, basketteur français qui jouera avec l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : James Franco et Tomer Sisley pour le film “Largo Winch – Le prix de l’argent”, en salle le 31 juillet

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 21 juin 2024 à 19h sur France 5.