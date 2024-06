C dans l’air du 19 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 19 juin 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 19 juin 2024 : le sommaire

⬛ Dissolution : les coulisses d’une décision historique

Le 9 juin, lors de la soirée des élections européennes, après avoir pris connaissance des résultats, Emmanuel Macron a surpris tout le monde, y compris ses propres partisans, en annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation d’élections législatives anticipées. Depuis cette annonce, marquée par des alliances, des ruptures et une tension croissante à l’approche des scrutins, de nombreux Français se demandent encore : pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris cette décision ? Une question récurrente à chacune de ses apparitions publiques.



Interrogé à nouveau hier lors de son déplacement sur l’île de Sein dans le Finistère, le Président a justifié cette décision comme étant « la solution la plus lourde, la plus grave, mais la plus responsable ». Il a insisté : « Sans dissolution, cela aurait été la chienlit. » Il a encouragé les Français à ne pas avoir peur et à voter pour choisir leur avenir.

Quelques jours plus tôt, en marge du G7, il était revenu sur les résultats des élections européennes et la défaite de son parti, Renaissance, qui a obtenu 14,5 % des voix, loin derrière le RN de Jordan Bardella avec 31,5 %. Il avait alors exprimé son dépit : « Ça ne m’a pas fait plaisir dimanche. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux et qu’il avance. Je l’ai pris pour moi, pour cette majorité ! Évidemment que ça m’a touché. »

Mais comment et pourquoi cette décision exceptionnelle a-t-elle été prise par le Président de la République ? Quel rôle ont joué le conseiller mémoire Bruno Roger-Petit et le groupe formé par Jonathan Guémas, Pierre Charon et Clément Léonarduzzi dans ce choix ? Quelles ont été les réactions du Premier ministre et de ses ministres ? Cette décision marque-t-elle une rupture entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal ?

Ce soir, nous revenons sur les coulisses de la dissolution, sur les attentes d’Emmanuel Macron et sur les derniers rebondissements de cette campagne express avec nos experts.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 19 juin 2024 à 17h40 sur France 5.