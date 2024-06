C dans l’air du 26 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 26 juin 2024 : le sommaire

⬛ Attal, Bardella, Bompard : qui a gagné le débat ?

À cinq jours des législatives anticipées, Gabriel Attal (camp présidentiel), Jordan Bardella (Rassemblement national) et Manuel Bompard (Nouveau Front populaire) ont débattu sur TF1 devant 5,5 millions de téléspectateurs. Les thèmes abordés incluaient le pouvoir d’achat, les retraites, la fiscalité et l’école. Bardella a proposé de réduire la TVA sur les énergies de 20 % à 5,5 %, ce que Attal a critiqué pour son coût estimé. Bompard a suggéré de bloquer les prix des produits essentiels et d’augmenter le SMIC à 1 600 euros, suscitant des débats sur l’emploi. Bardella a aussi proposé une exonération fiscale pour les moins de 30 ans, ce que Attal a jugé incohérent. Sur les retraites, Bardella a défendu un départ à 60 ans pour les carrières longues. Les écologistes, par la voix de Marine Tondellier, se retireront au second tour si le RN est en position de l’emporter, et 200 personnalités appellent à un désistement entre les deux tours pour barrer la route au RN.



