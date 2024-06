Un Si Grand Soleil spoiler : un départ, Florent s’éloigne encore de Claire (résumé prime du 10 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1430 prime du 10 juillet 2024 – Les choses ne vont pas s’arranger entre Claire et Florent dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, ces deux là vont continuer de s’éloigner alors que Florent va faire un choix surprenant…











En cause, le fait que sans demander l’avis de Claire, Florent installe Stéphanie, la mère de Noura, chez eux. Elle est recherchée par des trafiquants de drogue et ça les met tous en danger ! Claire est à bout, d’autant que Kira part pour l’été et qu’à la rentrée prochaine elle débutera une prépa à Paris.

Florent déboule dans le bureau de Becker au sujet de la protection policière de Stéphanie… Clément lui reproche de l’avoir installée chez lui, il pense qu’il est entrain de faire n’importe quoi !

Pendant ce temps là, Kira fait ses adieux à ses amis. Avant de partir, elle fait enfin la paix avec Louis et ils se prennent dans les bras.



De son côté, Cécile a accepté d’accueillir Noura à la maison. L’adolescente aide Achille à retrouver le sourire et lui fait du bien…

