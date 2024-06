Plus Belle La Vie du 14 juin 2024 : Jean-Paul identifie la prochaine victime (résumé + extrait vidéo épisode 114 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 114 de PBLV – La police décide de lancer un appel à témoins pour retrouver le pendentif aujourd'hui dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Vont-ils démasquer le tueur en série avant qu'il fasse une nouvelle victime ?





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 juin 2024 – résumé de l’épisode 114

Vanessa Kepler s’arrête en voyant Lucie en détresse sur le bord de la route. En pleine crise de panique, Lucie ne parvient pas à parler, alors Vanessa la serre dans ses bras et tente de la calmer. Vanessa ramène Lucie chez elle et appelle Jean-Paul. Il est sous le choc en réalisant que Lucie a voulu mourir… Elle parle avec Ophélie alors que Vanessa lui raconte le harcèlement scolaire subit par Ophélie avec Anaïs Delpierre. Jean-Paul comprend que c’est la soeur de Michaël !

Gabriel partage ses doutes avec Babeth concernant Jennifer, qui ne veut apparaître sur aucun réseau social. Babeth ne voit pas le problème et l’encourage à se concentrer sur la recherche d’une infirmière. Plus tard, Gabriel interroge Samuel sur Jennifer et le fameux tatouage. Samuel avoue qu’il a abandonné ses recherches. Gabriel s’inquiète de ne rien savoir d’elle, mais Samuel n’est pas préoccupé. Jennifer arrive et remarque qu’ils parlent d’elle en son absence.



Samuel questionne Barbara au sujet des récents dossiers d’Abdel, dont il n’avait pas parlé. Thomas remarque que Samuel n’évoque son travail que quand ça l’arrange, mais Samuel insiste sur l’urgence. Barbara lui demande de trouver le responsable des effondrements qui ont causé la mort d’Abdel.

Patrick retrouve Charlotte, qui a découvert des traces de chaussures sur le chantier, probablement laissées par celui qui a tenté d’ouvrir le coffre. Ils procèdent à un moulage de ces empreintes. Patrick informe Charlotte que Jean-Paul n’est plus sur l’enquête, et ensuite, avec Samuel, ils font part à la commissaire de leurs soupçons concernant un membre de la police ou du palais de justice. Elle leur demande de vérifier tous les suspects avant de les interroger.

Mirta propose à Steve d’investir dans son entreprise avec son épargne. Enthousiaste, Steve se heurte cependant aux doutes de Nisma, qui souligne qu’il n’y travaille que depuis une semaine. Mirta décide de réfléchir, et plus tard, Steve, vexé par le commentaire de Nisma, lui reproche de ne pas le soutenir.

Jean-Paul est avec Lucie. Il la rassure et promet de la protéger, tandis qu’elle promet de tout lui dire. Elle a apprécié parler avec Ophélie et lui montre un pendentif offert par elle. Jean-Paul, en partant, annonce à Léa qu’il connaît la prochaine victime du tueur. Jean-Paul va prévenir Anaïs qu’elle est en danger de mort. Incrédule, Anaïs est attaquée et enlevée juste après que quelqu’un ait agressé Jean-Paul avec un taser !

VIDÉO Plus belle la vie du 14 juin 2024 – extrait vidéo

