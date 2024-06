« Des blessures invisibles » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (12 juin)

Publicité





« Des blessures invisibles », c’est le téléfilm inédit diffusé ce mercredi 12 juin sur France 2. Ce thriller psychologique explore en profondeur le harcèlement moral au sein du couple, tout en abordant l’aveuglement et la culpabilité des proches face à la manipulation, l’emprise, et la perversion.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV







Publicité





« Des blessures invisibles » : l’histoire

Camille a disparu. Meurtre, suicide ou fugue ? Deux enquêtes sont ouvertes : l’une, officielle, menée par une capitaine de police, et l’autre, personnelle, conduite par Marion, sa meilleure amie. Les témoignages contradictoires des proches dessinent un portrait complexe de cette femme mariée et mère de deux petites filles. Marion, qui est aussi la sœur de Raphaël, le mari de Camille, se rend auprès de son frère désorienté et réalise progressivement son propre aveuglement. Qu’a-t-elle ignoré pendant toutes ces années ? Quelle vérité doit-elle affronter aujourd’hui ? Au fil de l’enquête, le parcours de Camille révèle une manipulation psychologique insidieuse au sein de son couple, une violence invisible mais extrêmement destructrice, parfois fatale.

Interprètes et personnages

Avec Marie Denarnaud (Marion), Pierre Perrier (Raphaël), Sarah Suco (Camille), Lubna Azabal (Larivière), Julien Campani (Lévy), Candice Bouchet (Katia), Vladislav Galard (Christophe), Antoine Laurent (David), Sébastien Houbani (Lyes), Philippe du Janerand (médecin), Luce Renier (Zoé) et Nina Birman (Lola)



Publicité





« Des blessures invisibles » c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV