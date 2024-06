Des racines et des ailes du 26 juin : direction la Bretagne ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 26 juin 2024 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce mercredi soir sur France 3. Dans ce numéro, « Des racines et des ailes » vous invite en Bretagne.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Publicité





Des racines et des ailes du 26 juin « Passion patrimoine : Mon île en Bretagne »

Les îles bretonnes, qu’elles soient des paradis bucoliques et enchanteurs ou des territoires austères battus par les vents et les tempêtes, sont en pleine mutation. Une nouvelle génération de femmes et d’hommes a choisi de vivre et de travailler sur ces terres insulaires. Pendant une année, nous avons suivi le quotidien des habitants des îles du Ponant.

En plein hiver, nous avons bravé les fureurs de l’océan Atlantique sur l’île d’Ouessant avec le photographe Mathieu Rivrin. Sa photo de Poséidon, capturée dans l’écume d’une vague lors d’une tempête, a fait le tour du monde.



Publicité





À la pointe de la Bretagne, le capitaine du bateau reliant le continent à l’île de Sein défie les éléments pour atteindre ce bout de terre difficile d’accès, gardé par le mythique phare d’Armen et la redoutable chaussée de Sein, témoin de centaines de naufrages.

Sur l’île de Saint-Riom, Adrien vit le rêve d’un Robinson moderne, seul sur une île privée dont il est le gardien. Il partage son histoire singulière, entre cultures maraîchères et entretien de l’île, où subsiste un monastère, vestige du temps où les moines se retiraient sur ces terres isolées.

Dépendantes à 90 % des arrivages par bateau, les îles bretonnes connaissent une petite « révolution agricole » pour gagner leur autonomie alimentaire.

Avec l’arrivée du printemps, une nouvelle vie commence pour Charlène, une jeune Ouessantine qui se lance dans l’élevage de moutons et la fabrication de fromage. Cela fait cinquante ans que cette île aux traditions agricoles n’a pas connu d’élevage. Son défi : réussir malgré les obstacles pour continuer à vivre sur son île natale.

À Belle-Île-en-Mer, trois jeunes citadins ont entrepris de devenir agriculteurs en créant leur petite ferme pour nourrir les habitants de l’île toute l’année. Pleins d’espoir et de rêves, ils s’efforcent de réussir malgré la fragilité de leur entreprise.

Louis Brigand, expert français des îles, a consacré sa vie à étudier leur histoire étonnante et parfois tumultueuse. Avant de devenir des lieux de villégiature prisés, elles ont été des refuges monastiques au Moyen Âge, des sites stratégiques fortifiés et des terres agricoles avec des fermes isolées. Une île intrigue particulièrement le géographe : celle où le légendaire roi Arthur serait mort et enterré…

Direction la Bretagne ce soir dans « Des racines et des ailes » !