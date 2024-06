Echappées Belles du 15 juin : direction Andorre ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 15 juin 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Andorre, une principauté à vivre » suivi de la rediffusion « L’Occitanie de ferme en ferme ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 15 juin, à 21h – « Andorre, une principauté à vivre » (inédit)

Bien que la principauté d’Andorre soit surtout célèbre pour ses boutiques détaxées, elle abrite bien d’autres trésors. Ce micro-État, véritable écrin de nature préservée, est en effet constitué à 90 % de montagnes, forêts, rivières et lacs, offrant plus de 60 sentiers de randonnée à explorer. Jérôme Pitorin nous invite à découvrir ces merveilles, commençant son périple par une randonnée vers le lac de Cabana Sorda, accompagné de Cesc, guide de moyenne montagne. Les thèmes abordés incluent : Andorre, une identité unique ; une nature généreuse et spectaculaire ; la passion pour le vélo ; une terre d’authenticité ; produire dans les nuages ; et l’eau, une ressource précieuse.

Echappées Belles du 15 juin à 22h30 – « L’Occitanie de ferme en ferme » (rediffusion)

L’Occitanie se distingue par une diversité de paysages, notamment ceux du Gers, du Tarn et des Hautes Pyrénées, idéaux pour l’agriculture et l’élevage. Ismaël Khelifa nous fait découvrir des agriculteurs et éleveurs passionnés qui mettent tout en œuvre pour valoriser leur travail. Les sujets abordés incluent : mes étonnantes vacances à la ferme ; les anges gardiens des paysans ; passion gros engins ; la revanche des races oubliées ; Lucille et les bufflonnes ; et les fermes du futur.



Publicité





Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 15 juin 2024 dès 21h sur France 5