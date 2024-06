Echappées Belles du 1er juin : direction la Picardie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 1er juin 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Picardie, au fil de la Somme » suivi de la rediffusion « Alsace gourmande ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 1er juin, à 21h – « Picardie, au fil de la Somme » (inédit)

À quelques heures de Paris, la Picardie, ancienne région regroupant les départements de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne, offre une diversité de paysages naturels impressionnante. Cette région est parsemée de sites exceptionnels et traversée par le fleuve de la Somme, qui, de sa source dans l’Aisne à son embouchure, a nourri la culture et l’histoire des Picards. Ce riche patrimoine historique et culturel se reflète dans ses magnifiques trésors architecturaux. La Picardie a inspiré de nombreux écrivains et peintres célèbres tels que Jules Verne, Blaise Cendrars et Alfred Manessier. Ismaël explore la Picardie en suivant le cours de la Somme, commençant son périple à Saint-Valéry-sur-Somme.

Les thèmes abordés incluent les espaces naturels de la Somme, la culture picarde, la grande réderie d’Amiens, les nouvelles pratiques agricoles, la valorisation de l’histoire et la renaissance des ateliers Cosserat.

Echappées Belles du 1er juin à 22h30 – « Alsace gourmande » (rediffusion)

S’il existe une terre de gastronomie par excellence, où générosité, saveurs et traditions se mêlent harmonieusement, c’est bien l’Alsace ! Riche en plats traditionnels et en excellents vins, cette région est également un trésor de culture avec ses nombreux lieux culturels et ses paysages magnifiques. L’Alsace est une région pleine de ressources et d’ambitions. Dans ce numéro particulier, c’est la cheffe cuisinière Anto Cocagne qui guide les téléspectateurs à la découverte des saveurs de la cuisine alsacienne et des personnes qui la font vivre. Son voyage commence à Strasbourg, au cœur de la « Petite France ». Les sujets abordés incluent les ambassadeurs de la gastronomie alsacienne, les arts de la table made in Alsace, la route de la carpe frite, l’écotourisme et les fermes-auberges, les lagons alsaciens et les femmes qui font bouger la gastronomie alsacienne.



Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 1er juin 2024 dès 21h sur France 5