Echappées Belles du 22 juin : spéciale JO de Paris ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 22 juin 2024













Echappées Belles du 22 juin, à 21h – Spéciale JO de Paris 2024 (inédit)

Paris est la capitale la plus visitée au monde, attirant chaque année des millions de visiteurs grâce à son ambiance inoubliable. La Ville Lumière séduit non seulement par sa cuisine divine et ses vastes collections d’art, mais aussi par ses nombreuses splendeurs, comme le soulignait Ernest Hemingway dans ses Mémoires.

Cent ans après les derniers Jeux attribués à Paris par le Comité international olympique, la ville est choisie pour l’accueil des Jeux de 2024 en raison de ses sites historiques exceptionnels. Des épreuves se dérouleront sous la verrière du Grand Palais, sur le Champ-de-Mars, dans la cour des Invalides, et au château de Versailles. La France a une longue histoire avec les Jeux modernes, ayant accueilli les Jeux Olympiques à cinq reprises entre 1900 et 1992.

Les Jeux de Paris de 1924 ont innové en introduisant le concept de Village olympique, une tradition reprise à chaque édition des Jeux. En 2024, Paris ambitionne de devenir les premiers Jeux neutres en carbone, paritaires, et accessibles à tous, honorant ainsi l’héritage olympique français.

Explorons avec Sophie Jovillard un Paris sportif en pleine préparation des J.O. 2024. Qu’est-ce qui fait de Paris une candidate de choix et comment l’excellence française se manifeste-t-elle dans sa capitale ? Découvrons comment Paris incarne les valeurs d’inclusion et d’excellence à travers le sport, et partons à la rencontre de ses athlètes, chefs, artistes multidisciplinaires, et gardiens de son patrimoine.

Sophie Jovillard commence son séjour parisien par une visite exclusive de la tour Eiffel, montant au sommet dès l’ouverture. C’est avec cette vue imprenable sur Paris qu’elle lance son reportage sur la préparation des Jeux Olympiques.

Les reportages : Paris olympique / Le marathon du bistrotier / Ils ont la flamme / La petite reine de Paris ; vélo pour tous / Versailles équestre / Athlètes à la scène.



Echappées Belles du 22 juin à 22h30 – « Catalogne, l’Espagne inspirée » (rediffusion)

La Catalogne, bien plus que Barcelone, se distingue par ses comarques autonomes et ses paysages divers, façonnés par des traditions culinaires, des danses, et le modernisme, inspiré par la nature et les matériaux industriels. Le modernisme, avec Antoni Gaudí, utilise métal, verre et acier pour créer des œuvres harmonieuses entre intérieur et extérieur, faisant de la région une source d’inspiration pour ses habitants et un joyau de l’art catalan.

La Garrotxa, terre de volcans / Une journée sur les toits de Barcelone / Autour des Pyrénées / Portrait d’une famille de castellers / Portrait de Constanti Kontos à Cadaqués.

