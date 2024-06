Ici tout commence du 19 juin : le gros secret de Quentin va être révélé... (résumé + vidéo épisode 950 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 19 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 950 – Malik et Vic ont surpris une conversation choc dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Ils savent maintenant que Quentin cache quelque chose de grave à Maya… Un secret sur le point d’être révélé !





Ici tout commence du 19 juin 2024 – résumé de l’épisode 950

Après avoir surpris la conversation de Quentin avec Antoine et Marc, Vic et Malik rapportent à Léonard ce qu’ils ont entendu. Ils veulent informer Maya pour qu’elle confronte Quentin et qu’elle se méfie de lui ! Mais Léonard pense que lui dire ça maintenant, c’est prendre le risque de la faire rater ses examens ! Que vont-ils décider ?

Pendant ce temps là, Billie est choquée par le choix de David, qui souhaite travailler avec Hippolyte Duchesnay. Quant à Lionel, il fait la gaffe de trop !



Ici tout commence du 19 juin 2024 – extrait vidéo

