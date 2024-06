Secret Story, Alexis réagit après sa victoire : « je suis très étonné » (VIDÉO)

Publicité





Secret Story victoire d’Alexis – C’est Alexis qui a été sacré grand gagnant de Secret Story hier soir à l’issue de la grande finale. Le public a choisi de faire gagner Alexis face à Lou, Léo et Maxence.





« Je suis très heureux » a déclaré Alexis à chaud juste après sa victoire.







« C’était pour mes amis dans la maison, pour mon père, pour ma famille, pour les gens qui me soutiennent. (…) Je suis encore surpris, très étonné. Je suis fier que mon parcours dans la maison ait plu au public. » a-t-il expliqué.

Concernant ce qu’il va faire avec l’argent remporté : « Avec les 100.000 euros j’ai prévu de rentrer en Guadeloupe, d’essayer de rendre fière ma famille, de leur donner un petit peu d’argent et bien entendu j’avais prévu d’offrir un cadeau à mon père et de lui acheter sa voiture de rêve »



Et son plus souvenir concerne Zoé : « Mon plus beau souvenir, c’est quand Zoé est revenue du sas et qu’on s’est fait un câlin. A partir de ce moment là je me suis dit qu’à partir de ce moment là on allait être solidaires et que j’allais me battre pour qu’elle aille le plus loin possible »

VIDÉO Secret Story : l’interview d’Alexis après sa victoire

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.