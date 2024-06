Ici tout commence du 24 juin : Maya réalise que... (résumé + vidéo épisode 953 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 953 – Maya est perdue ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme a réussi à faire la paix avec Quentin et elle réalise quelque chose…





Ici tout commence du 24 juin 2024 – résumé de l’épisode 953

Maya se confie à Vic au sujet de Quentin. Elle lui avoue que c’est grâce à Malik si elle a parlé à Quentin et qu’elle est maintenant apaisée. Et Maya réalise finalement qu’elle a des sentiments pour Malik… Mais elle lui a tellement mal parlé, elle ne sait plus comment agir avec lui ! Mais Vic lui rappelle que c’est l’heure des exams !

Pendant ce temps là à l’institut, Lionel refuse d’être le seul à souffrir… Et Carla finit enfin par trouver un plan de rêve pour ses vacances.



Ici tout commence du 24 juin 2024 – extrait vidéo

