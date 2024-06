Ici tout commence spoiler : découvrez qui est vraiment Quentin ! (vidéo épisode du 19 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Qui est vraiment Quentin dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, vous allez découvrir la vérité et on peut dire que Maya va être sous le choc ! Et pour cause, Quentin est le frère aîné de Maya ! Il était avec elle et leurs parents au moment de l’accident qui a coûté leur vie.











Publicité





Maya va se confier à Vic au sujet de Quentin… Elle le trouve bizarre dès qu’elle parle de l’accident. Elle pense que Quentin lui cache quelque chose et elle n’a elle-même que peu de souvenirs de ce terrible moment…

Maya s’est toujours demandé comment leur père a pu perdre le contrôle du véhicule ce jour là. Elle finit par conclure qu’elle est parano, Quentin ne peut rien lui cacher là dessus… Sauf que Vic lui annonce qu’elle a raison, elle doit lui révéler quelque chose sur son frère !

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : un secret éclate à l’institut ! (vidéo épisode du 17 juin)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 950 du 19 juin 2024, Quentin est le frère de Maya !

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.