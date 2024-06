Secret Story du 14 juin 2024 : qui a été éliminé ? (résumé et replay de la quotidienne)

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 14 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Comme chaque vendredi, on retrouve Christophe Beaugrand entouré du public. Il salue les deux nominés, pour qui la pression monte à l’approche du verdict des votes du public, et les 3 premiers finalistes.





Evidemment, Lou a envie de voir revenir Léo et Maxence a une préférence pour Perrine.







Retour sur la journée de jeudi dans la maison des secrets. Au réveil, Lou et Perrine s’ignorent alors que Maxence parle avec Léo. Il dit qu’il regrette son choix tandis que Léo lui explique que dans cette aventure, il a fait plusieurs choix incohérents.

Maxence décide ensuite de parler à Perrine. Il avoue être plus attaché à elle que ce qu’il disait.



Place au dernier jeu de la revanche des nommés. Ils ont de nombreux tickets à gratter le plus vite possible ! Seuls ceux entièrement découverts compteront. Et le gagnant sera celui qui en aura gratté le plus. La Voix explique ensuite qu’ils auraient du écouter les règles puisque Perrine s’est plantée. C’est Léo qui remporte le jeu ! Il peut voler 3.950 euros dans une cagnotte, il choisit celle d’Alexis.

La Voix donne pour mission à Lou, Léo et Alexis de voler les pièces restantes de Maxence et Perrine. Lou et Léo ont tout raflé, Alexis a galéré et n’en a qu’une. Léo rajoute 1.500 euros et Lou 2.500 euros !

C’est la soirée des nominés. Maxence est le porte-parole de Perrine et Lou la porte-parole de Léo. Les deux nominés répondent ensuite à des questions, Perrine dit qu’elle choisirait Maxence pour une nuit et Léo pour la vie ! Léo choisirait aussi Maxence pour une nuit et Lou pour la vie.

Et l’habitant éliminé de Secret Story est…

C’est l’heure du verdict des votes du public. Les deux nominés rejoignent le sas et l’huissier arrive avec les résultats. Et c’est Léo qui est sauvé, Perrine est éliminée et quitte la maison des secrets !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 14 juin

Rendez-vous à 19h sur TFX pour l’After et demain à 17H15 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.