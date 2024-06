Ici tout commence spoilers : le secret de Paul, Stanislas ouvre les yeux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 1er au 5 juillet 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 1er au 5 juillet 2024 – Vous avez hâte de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton culinaire de TF1 « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir. Attention, pas de diffusion lundi mais 2 épisodes à la suite mercredi !





On peut vous dire que c’est l’heure du grand départ pour Kelly. La jeune femme quitte l’institut et part vers de nouvelles aventures aux côtés de Salomé en Bretagne !







Les adieux avec Lionel sont déchirants alors que pendant l’absence de Laetitia, partie aider Kelly s’installer, Stanislas ouvre les yeux et met les choses au clair avec Maïa. Au retour de Laetitia, il va avoir des excuses à faire !

Maya doit parler à Malik de la proposition de son frère… Et à la villa de Paul, les choses tournent mal. Bérénice et Carla découvrent qu’il cache des armes dans une pièce fermée par code, et il a tous les livres de Rose dans sa bibliothèque !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 juillet 2024

Lundi 1er juillet 2024 : pas de diffusion

Mardi 2 juillet 2024 2024 (épisode 958) : A la villa, Carla se retrouve seule contre tous. De son côté, Enzo fait face à une victoire douce-amère. Lionel essaie de se détacher de Kelly, en vain.

Mercred 3 juillet 2024 – 18h (épisode 959) : Carla protège sa mère au détriment des autres. A L’institut, Lionel doit partager son statut d’enfant prodige. Ça chauffe au restaurant éphémère !

Mercredi 3 juillet 2024 – 18h30 (épisode 960) : Bérénice se met à lire entre les lignes. De son côté, Zoé se fait couper les ailes. Pour Malik et Maya, les grandes révélations, c’est pas du gâteau !

Jeudi 4 juillet 2024 (épisode 961) : Rose découvre qu’il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Au stage d’été, Lionel offre à Zoé un cadeau empoisonné… Stanislas et sa femme mettent les choses au clair.

Vendredi 5 juillet 2024 (épisode 962) : A la villa, chacun décide de tourner la page. Les excuses de Stanislas tournent en eau de boudin. Hortense et Mehdi sont prêts pour une nouvelle étape !

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 1er au 5 juillet 2024

vidéo à venir

