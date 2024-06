Echappées Belles du 29 juin : direction la Thaïlande ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 29 juin 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Retour en Thaïlande » suivi de « Week-end à Aix-en-Provence ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 29 juin, à 21h – « Retour en Thaïlande »

Derrière des paysages de rêve se cachent néanmoins les effets néfastes du tourisme de masse. En une décennie, le royaume de Siam a dû absorber un nombre croissant de visiteurs, qui a doublé entre 2011 et 2019, et répondre à leurs exigences souvent au détriment de la nature et des cultures locales. Par exemple, les trajets des bateaux touristiques en mer Andaman ont entraîné la destruction des récifs coralliens et des fonds marins. Cette pollution a poussé le gouvernement thaïlandais à fermer pendant quatre années consécutives la célèbre Maya Beach sur l’île de Koh Phi Phi, rendue célèbre par le film « La Plage » avec Leonardo DiCaprio en 1999. De plus, certaines communautés locales ont modifié leurs modes de vie pour répondre aux attentes des touristes, perdant ainsi une partie de leurs traditions et de leur authenticité.

Cependant, la Thaïlande a tiré des leçons de ces erreurs et se tourne maintenant progressivement vers un tourisme éco-responsable, grâce à la détermination et à la résilience des acteurs locaux conscients que le tourisme peut coexister avec la protection de l’environnement et la préservation culturelle. Des magnifiques côtes du Sud aux terres fertiles du Nord, en passant par l’effervescente Bangkok, Sophie Jovillard rencontre ceux qui animent ce nouveau tourisme thaïlandais, loin des activités de masse, et plus proche de l’authenticité et de la culture locale.



La baisse drastique du nombre de visiteurs due à la pandémie (seulement 430 000 en 2021) a permis à de nombreux professionnels du tourisme de réaliser les bienfaits du repos sur la nature. Quelles alternatives les Thaïlandais proposent-ils désormais pour concilier tourisme et respect de l’environnement ?

Les reportages : La reprise du tourisme / Vivre avec l’eau / Sepak Takraw et pétanque / La culture du bien-être / Buffles d’eau.

Echappées Belles du 29 juin à 22h30 – « Week-end à Aix-en-Provence »

Bienvenue à Aix-en-Provence, une ville où il fait bon vivre. Située non loin de Marseille, sa grande sœur et parfois rivale, la cité aux mille fontaines n’a pas d’accès à la mer, mais regorge d’innombrables atouts. Avec ses 145 000 habitants, Aix accueille chaque année 1,5 million de touristes attirés non seulement par son ensoleillement, mais aussi par la beauté et la douceur de vivre qui incarnent parfaitement la Provence. Grâce à son patrimoine exceptionnel et son architecture aux nuances de pierre dorée, Aix séduit par son charme incomparable.

Idéale pour découvrir l’art de vivre provençal, Aix propose autant de marchés que de jours de la semaine. Ces marchés incontournables permettent aux visiteurs de s’immerger dans les saveurs et les parfums de la Provence. Plus largement, le Pays d’Aix invite à explorer une nature florissante et généreuse qu’il est essentiel de préserver. Le Grand Site Concors Sainte-Victoire en est un parfait exemple : cette montagne emblématique, source d’inspiration, fait l’objet d’une surveillance particulière.

La Provence ne serait pas la Provence sans ses garrigues, ses apéritifs au rosé, et ses vignobles. Longtemps dédaignés par les connaisseurs, les vignobles provençaux ont récemment gagné en réputation, que ce soit pour leurs rouges, leurs blancs, mais surtout pour leurs rosés. Chaque année, les vins rosés de Provence se hissent parmi les meilleurs du monde.

Mais en quoi consiste l’art de vivre à la provençale ? Pourquoi les Aixois sont-ils si attachés à leur cité ? C’est ce que va explorer Ismaël Khelifa à travers tout ce que l’on peut faire ici le temps d’un week-end. Une chose est certaine : l’envie de revenir se fera inévitablement sentir.

Reportages : De la belle endormie à Aix en lumière / Le patrimoine de Provence / Les senteurs de Provence / Sur les traces de Paul Cézanne / La nature provençale.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 29 juin 2024 dès 21h sur France 5