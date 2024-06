« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » du 4 juin : la finale, rebondissement sur les poteaux, qui va gagner ? (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », la finale du mardi 4 juin 2024 – Après les éliminations d’Amri et Pauline à l’orientation la semaine dernière, place à la grande finale de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité ». Ce soir, c’est l’épreuve mythique des poteaux et l’un des trois derniers aventuriers sera sacré gagnant !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », présentation de la finale

Aux Philippines, le cyclone approche et les poteaux vont donc avoir lieu dans des conditions inédites. Ils ont été déplacés dans une rivière, à l’abris des intempéries ! Léa, Julie et Meïssa vont s’affronter remporter les poteaux et avoir le privilège de choisir son adversaire pour le dernier conseil qui désignera le grand gagnant.

Et c’est ensuite à Paris que Denis Brogniart procèdera à l’ultime dépouillement. Ce soir, vous connaitrez le nom du gagnant de cette saison de Koh-Lanta !



Publicité





VIDÉO Koh-Lanta extrait de la finale du 4 juin