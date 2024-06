Zone Interdite du 18 juin : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 18 juin 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Insolite ou petit budget : un mariage à leur image ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Interdite du 18 juin « Insolite ou petit budget : un mariage à leur image »

Le mariage a longtemps été le symbole des traditions. Mais aujourd’hui, les Français bousculent les codes et renversent la tendance, reflétant les évolutions de notre société. Parmi les quelque 240 000 mariages célébrés chaque année, de plus en plus de couples cherchent à personnaliser leur cérémonie et leur fête, loin des conventions classiques. Des premiers préparatifs au jour J, nous avons suivi quatre couples dans l’organisation de leur mariage unique.

À plus de quarante ans, Ludivine s’apprête à épouser Cyrille, son premier amour retrouvé après des années. Tous deux divorcés et parents de deux adolescents chacun, ils refusent un mariage traditionnel. Leur choix : se dire oui à 1 500 mètres d’altitude, face au Mont Blanc, avec une cérémonie laïque entièrement organisée par leurs quatre enfants. Un défi pour les adolescents, mais une source d’émotion pour les mariés.



Publicité





Mélissa et Rémy, originaires de la Marne, ont opté pour les plages paradisiaques de l’île Maurice pour célébrer leur amour. Ce cadre idyllique sera partagé avec une sélection restreinte de proches. Les trentenaires, parents de deux enfants, ont délibérément réduit leur liste d’invités pour ne convier que quelques membres de leurs familles et amis, quitte à en froisser certains. Seuls une quinzaine de proches les accompagneront pour une semaine de rêve incluant une cérémonie les pieds dans l’eau, plongée en scaphandre, sortie en catamaran et saut en parachute.

Angélique et Miquel, un couple franco-belge, ont choisi un mariage sur le thème du Moyen Âge, une période qui les passionne. Ils ont loué un château en Belgique, commandé un banquet médiéval et conçu une cérémonie spectaculaire. Vêtus en roi et reine, ils souhaitent offrir à leurs invités une expérience immersive, chacun devant porter un costume d’époque. Nicole, la propriétaire du château, devra gérer de nombreux imprévus pour organiser cet événement hors du commun.

Avec l’inflation, certains couples doivent composer avec un budget limité. Dans le Loiret, Mélanie et Geoffroy ont décidé de ne pas dépenser plus de 5 000 euros pour leur mariage. Ils comptent sur la débrouillardise et la solidarité familiale pour réaliser leur rêve. En impliquant leurs proches dans les préparatifs et en faisant preuve d’ingéniosité, ils parviennent à créer une journée mémorable pour leurs quatre-vingts invités.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 18 juin

« Insolite ou petit budget : un mariage à leur image », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.