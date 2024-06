« La vengeance de Diana » : votre téléfilm ce 7 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La vengeance de Diana » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 7 juin 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La vengeance de Diana ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« La vengeance de Diana » : l’histoire, le casting

Diana a été faussement accusée par son ex-mari médecin, Elias, de surfacturation de nombreux patients, ce qui l’a conduite en prison. Là, elle a fait la connaissance de Wendy, une jeune femme également incarcérée à cause d’un homme. Ensemble, elles décident de se venger. Diana et Wendy fondent une entreprise de recrutement médical, et Wendy cible la clinique d’Elias pour s’en approcher et obtenir des documents prouvant l’innocence de Diana.

Avec : Hannah Jane McMurray (Diana), Rib Hillis (Elias), Kia Dorsey (Chandler), Paul Diaz (Jeffrey)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Souviens-toi, notre secret l’été dernier… ».

« Souviens-toi, notre secret l’été dernier… » : l’histoire et le casting

Amy emmène ses deux enfants, Katie et Luke, passer leurs vacances près du lac où ils se rendent chaque année. Ils louent la maison de Megan Myers, une femme ayant perdu son mari et ses deux enfants dans un accident de voiture l’année précédente. Amy et Megan deviennent amies. Pendant ce temps, Katie retrouve ses amis et découvre qu’ils étaient dans la voiture responsable de l’accident.

Avec : Nicky Whelan (Amy Pruitt), Anna Hutchison (Megan Myers), Ricky Garcia (Luke Pruitt), Alexandria DeBerry (Katie Pruitt)