Roland Garros : la demi-finale Alcaraz / Sinner en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros 2024 – la demi-finale Alcaraz / Sinner en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur Amazon Prime Vidéo et France Télévision. Place aux demi-finales messieurs du tournoi de tennis de Roland Garros ce vendredi 7 juin 2024. La première demi-finale voit s’affronter le nouveau numéro 1 mondial Jannick Sinner et l’espagnol Carlos Alcaraz.





A suivre cet après-midi à 14h30 sur le Court Philippe Chatrier sur Amazon Prime Vidéo et France TV Sports.







L’italien Jannick Sinner, qui sera numéro 1 mondial après Roland Garros, affronte aujourd’hui l’espagnol Carlos Alcaraz, numéro 3 mondial. Le compatriote de Rafael Nadal rêve d’un troisième Grand Chelem et d’un premier titre sur la terre battue parisienne ! De son côté, Jannick Sinner espère lui aussi décrocher sa place en finale et peut être remporter un second Grand Chelem cette saison.

Alcaraz / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo (Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement), ou sur France TV Sports.



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Sinner, demi-finale du tournoi de tennis de Roland Garros 2024, un match à suivre aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo et France Télévision.