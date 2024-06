Roland Garros : Laurent Luyat en deuil, il va s’absenter

Publicité





Les fans de Roland Garros ne retrouveront par Laurent Luyat, journaliste phare de France Télévision, jeudi et vendredi.





Et pour cause, Laurent Luyat est en deuil après le décès de sa mère survenu cette semaine.







Il a annoncé qu’il serait donc absent de Roland Garros jeudi et vendredi pour les obsèques de sa maman.

« Comment vous remercier pour tous vos messages de soutien 🙏c’est tellement émouvant. Et cela me donne la force d’être avec vous encore cet après-midi à Roland Garros avant de partir à Grenoble jeudi et vendredi pour les raisons que vous connaissez. Encore mille mercis » a écrit Laurent Luyat ce matin sur le réseau social X.



Il va donc manquer les deux journées de demi-finales de Roland Garros 2024 et sera de retour samedi pour la finale dames.