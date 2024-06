Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann fête la 5.000ème cet été sur TF1, Emilien battu ?

Publicité





Le samedi 13 juillet, Jean-Luc Reichmann fêtera un anniversaire exceptionnel : la 5000ème émission des 12 coups de midi ! Pour marquer cet événement, les 100 plus grands Maîtres de midi, révélés par l’émission, s’affronteront lors de deux soirées spéciales, pour tenter de décrocher le titre de « Maître des Maîtres », le plus grand de l’histoire du programme.











Jean-Luc Reichmann a prévu de grandes festivités pour cette célébration : deux soirées pleines de plaisir, de jeu et d’un feu d’artifice de connaissances, de culture et de bonne humeur.

Dans cette compétition époustouflante, les 100 plus grands Maîtres de Midi, munis chacun d’une télécommande, s’affronteront simultanément dans une bataille sans merci !

Pour cette première soirée, des invités d’honneur prestigieux seront présents : Booder, Chantal Ladesou, et le finaliste de Danse avec les Stars Nico Capone accompagné de son épouse Daniela. Les quatre équipes s’affronteront pour participer au premier coup fatal à quatre de l’histoire des 12 Coups de Midi.



À l’issue d’un combat acharné où le jeu et le suspense seront à leur comble, les 2 finalistes s’affronteront dans un duel ultime, et un seul sera couronné « Maître des Maîtres » de tous les temps ! Emilien, numéro 1 du classement des plus grands Maîtres de Midi, remportera-t-il le trophée ou se fera-t-il battre ?

Jean-Luc vous invite à la première grande soirée de l’été, le samedi 13 juillet, à 21h10 sur TF1, pour célébrer ensemble la 5000ème émission des 12 Coups de Midi.