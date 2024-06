Plus Belle La Vie du 26 juin 2024 : Samuel proche de la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 122 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 122 de PBLV – Jennifer va continuer de se faire manipuler et piéger par Pascal cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va aller jusqu’à la droguer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 juin 2024 – résumé de l’épisode 122

Samuel est inquiet car il n’a pas eu de nouvelles de Jennifer depuis la veille. Il se confie à Gabriel, expliquant qu’elle ne répond pas au téléphone et qu’ils se sont disputés… Pendant ce temps, Jennifer se réveille sur le canapé de Pascal, sans comprendre comment elle y est arrivée. Pascal lui explique qu’elle s’est effondrée après avoir bu sa tisane. Choquée, Jennifer découvre que Samuel a essayé de la joindre toute la nuit.

Au Mistral, Jennifer et Samuel se retrouvent et s’excusent tous deux. Jennifer, encore désorientée, explique qu’elle a dormi chez Pascal. Samuel soupçonne qu’elle ait été droguée par Pascal et insiste pour qu’elle fasse une prise de sang pour vérifier… Au cabinet médical, Babeth fait une prise de sang à Jennifer et lui demande pourquoi elle suspecte une drogue. Jennifer explique qu’elle a bu une tisane chez Pascal et ne se souvient de rien ensuite. Babeth est choquée, mais Pascal entend leur conversation… Plus tard, il intercepte le coursier chargé des prélèvements et réussit à les échanger en le baratinant.



Pascal interpelle Jennifer, qui préfère s’en aller rapidement… Il se met alors à fouiner dans ses dossiers, Gabriel le surprend. Il lui fait remarquer que Jennifer a oublié de poster des comptes-rendus médicaux, qui auraient dû être envoyés plusieurs jours plus tôt. Gabriel remarque aussi un ticket de caisse indiquant l’achat de beurre de cacahuètes, le jour de la réaction allergique de Samuel… Il pense que ce n’était pas un accident !

Léa discute avec Jean-Paul au sujet de Lucie, elle pense qu’il faut accepter qu’elle se confronte à Michaël. Jean-Paul refuse toujours. Lucie les rejoint, affirmant qu’ils habitent dans le même quartier et qu’elle finira par le croiser. Lucie avoue qu’elle se réveille en sueur la nuit avec des « drôles d’idées ». Léa insiste sur l’importance d’exprimer sa colère. Léa demande à Blanche, au Pavillon des Fleurs, d’encadrer une médiation entre Lucie et Michaël. Blanche hésite, se sentant non qualifiée, malgré sa formation. Léa est déçue, et Blanche lui recommande une autre médiatrice. En consultation avec Mehdi, Blanche parle de la demande de médiation, se sentant non légitime à cause de son passé avec Vanessa Kepler. Mehdi pense au contraire qu’elle est la personne idéale.

À la résidence, Steve demande l’aide d’Apolline pour monter ses cartons, expliquant qu’il s’agit de cadeaux pour se faire plaisir avec sa prime. Apolline se moque de ses achats de « geek » et lui conseille d’acheter des vêtements. Plus tard, Steve débarque au Mistral avec un nouveau look. Apolline adore, mais Nisma trouve que qu’il n’est plus lui-même. Steve offre un foulard à Nisma mais elle n’aime pas… Steve reçoit un message l’informant qu’il touche une nouvelle prime et décide de fêter cela avec du champagne.

VIDÉO Plus belle la vie du 26 juin 2024 – extrait vidéo

