Plus Belle La Vie du 3 juin 2024 : Barbara en grand danger (résumé + extrait vidéo épisode 106 en avance)

Plus belle la vie du 3 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 106 de PBLV – Zoé va aider la police pour ouvrir le coffre d’Abdel cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et au Mistral, c’est la fête des voisins.





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 juin 2024 – résumé de l’épisode 106

Après l’ouverture du coffre d’Abdel, Samuel, Morgane et Jean-Paul ne comprennent pas. Il ne contenait que des dossiers d’avocat, qu’ils vont devoir examiner minutieusement pour comprendre pourquoi quelqu’un tenait tant à l’ouvrir. Dans le coffre, Jean-Paul leur explique qu’il y avait aussi un pendentif en forme d’ange, apparemment sans valeur. Samuel demande à Jean-Paul comment il a fait pour ouvrir le coffre. Jean-Paul ne mentionne pas Zoé et dit que Barbara lui a finalement donné la bonne date…

Plus tard, Jean-Paul informe ses collègues qu’ils n’ont rien trouvé et que le pendentif vaut environ 100 euros. Pour l’instant, Morgane a examiné des dossiers sans rien de spécial. Pour Jean-Paul, la vérité est dans les dossiers, pas dans le bijou. Ariane et Patrick ont dressé une liste des cambrioleurs actifs lors des effondrements, excluant ceux en prison et conservant ceux spécialisés en explosifs. Il ne reste que sept suspects. Charlotte arrive avec des informations sur l’explosif utilisé. Ils se tournent alors vers Marc Lisieux, soupçonné de nombreux cambriolages et disparu depuis janvier 2023.



Jean-Paul parle à Barbara avec la date du coffre, le 13 mai 2022. Elle se souvient que c’est le jour où ils ont conçu Yaël. Jean-Paul lui donne le pendentif trouvé dans le coffre. Barbara ne l’a jamais vu et ne comprend pas, car Abdel n’était pas du genre à cacher un cadeau. Elle demande à garder le bijou, ce que Jean-Paul accepte. Elle le met autour du cou, mais quelqu’un la suit dans la rue… Pendant ce temps là, Samuel et Patrick se rendent à la dernière adresse connue de Lisieux, apparemment abandonnée depuis longtemps. Dans le garage, Patrick découvre une bombe et évacue immédiatement ses collègues ! L’explosion les projette violemment.

Au Mistral, Noura Benachi s’en prend à Gabriel, l’accusant de l’avoir dénoncée aux organisateurs du marathon alors qu’elle avait dit qu’elle se retirerait. Gabriel assume, expliquant qu’il a voulu vérifier et qu’elle ne l’avait pas fait. Il dit avoir fait son devoir, elle risquait sa santé. Noura lui reproche de ne pas avoir respecté le secret médical. Noura explique à Gabriel et Thomas qu’elle court pour sa grand-mère, qui rêvait de courir un marathon à une époque où c’était réservé aux hommes. Elle avait promis sur son lit de mort de courir pour elle. Elle remercie Gabriel de lui avoir brisé sa promesse…

Thomas a fait des recherches sur internet, il dit à Gabriel qu’il faut faire du sport même avec le diabète. Noura l’a touché, mais Gabriel maintient que sa maladie est trop grave, même si certains diabétiques courent des marathons. Gabriel explique qu’un protocole strict est nécessaire, réservé aux sportifs professionnels. Thomas n’est pas content.

Steve se prépare pour un entretien d’embauche avec l’aide de Mirta mais Apolline intervient, trouvant Steve trop bien habillé pour l’entretien… Apolline briefe Steve, pensant qu’il doit être exigeant. Mirta n’est pas d’accord, mais Apolline insiste sur l’importance de la confiance en soi. Steve se confie ensuite à Nisma, qui l’encourage à rester lui-même, convaincue de ses compétences et de sa passion.

VIDÉO Plus belle la vie du 3 juin 2024 – extrait vidéo

