Ici tout commence du 5 juin : l’info capitale de Laetitia contre Cardone (résumé + vidéo épisode 940 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 5 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 940 – Billie organise la résistance pour faire tomber Cardone ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Charlène lui a révélé avoir mis le feu au Bleupré, Billie est déterminée à mettre la main sur la vidéo…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 5 juin 2024 – résumé de l’épisode 940

Charlène a révélé à Billie et Jim avoir mis le feu au Bleupré et surtout que Cardone détient une vidéo pour faire chanter Emmanuel. La résistance s’organise grâce à Billie, qui est déterminée à mettre la main sur la vidéo et la supprimer ! Pour y parvenir, elle fait appel à Laetitia et Bérénice. Et Laetitia a une info capitale : Cardone détient un disque dur qu’elle range dans son bureau mais dans un tiroir fermé à clé ! Billie a un plan mais elle a besoin que Bérénice fasse appel à Carla…

Confrontée encore une fois à Zacharie, Laetitia s’emporte ! Et pendant ce temps, Solal se saborde avec Thelma…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Claire sous le choc face à Vic qui… (vidéo épisode du 7 juin)

Ici tout commence du 5 juin 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.