Plus Belle La Vie du 19 juin 2024 : Samuel dit la vérité à Barbara sur Abdel (résumé + extrait vidéo épisode 117 en avance)

Plus belle la vie du 19 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 117 de PBLV – Grâce à Jean-Paul, Anaïs est saine et sauve aujourd'hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va donner une info capitale pour démasquer le tueur en série !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 juin 2024 – résumé de l’épisode 117

Jean-Paul et Patrick sont chez l’avocate qu’ils suspectent être la tueuse en série. Jean-Paul est bouleversé, car c’est l’avocate qu’il avait consultée pour Lucie. Ils découvrent des photos des harcelés et harceleurs, confirmant leurs soupçons. Ils lancent un avis de recherche pour Maître Guillemette Izar. Peu après, Jean-Paul reçoit un message vocal de l’avocate, où elle avoue tout… Plus tard, Jean-Paul et Patrick retrouvent l’avocate morte dans sa voiture, elle s’est suicidée !

Babeth est avec Pascal Braque, elle lui fait passer un test. Il se montre très sympathique et Babeth est charmée. Il promet que tous les week-ends lui seront réservés ! Babeth présente Jennifer à Pascal, mais ils se connaissent déjà. Pendant que Babeth prend un patient, elle demande à Jennifer de faire visiter le cabinet à Pascal, qui en profite pour poser des questions indiscrètes sur la vie privée de Gabriel…



À la résidence, Nisma confie à Steve qu’il lui manque et qu’elle n’aime pas quand ils se disputent. Steve lui demande si elle s’excuse, mais elle refuse. La patronne de Steve appelle et quand il s’éloigne pour répondre, Nisma le prend mal et s’en va. Nisma se confie à Morgane, qui comprend qu’elle est jalouse de Rebecca, la patronne de Steve. Morgane prend la défense de Steve. Pendant ce temps, Steve finit par se confier à sa boss au sujet de sa petite amie qui ne le comprend pas…

Gabriel se prépare pour un marathon avec Noura. Il la rassure qu’il sera à ses côtés pendant toute la course. Noura propose un dernier sprint, mais Gabriel se blesse. En revenant au cabinet, Pascal propose de traiter sa lombalgie. Il le soulage, et même si Jennifer craint que le marathon soit compromis, Pascal lui assure qu’il pourra le courir.

Samuel rend visite à Barbara pour discuter de la conclusion de l’enquête. Il révèle qu’Abdel avait découvert qu’une personne de son entourage était un tueur en série : Maître Izar. Barbara est bouleversée, mais Samuel souligne que grâce à Abdel, des vies ont été sauvées.

VIDÉO Plus belle la vie du 19 juin 2024 – extrait vidéo

