Secret Story du 12 juin 2024 : qui sont les nominés ? Résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 12 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mardi dans la maison des secrets.





La journée commence par la confrontation entre Perrine et Maxence, et Léo. Alexis et Lou épient leur sortie du confessionnal… Et. Léo confirme son buzz !!







Les habitants doivent toujours découvrir le secret de la maison avec à la clé, une place en finale. Et alors qu’il réfléchit, Maxence dit à Lou qu’il est amoureux de Perrine ! Il précise qu’il plaisante et il dit qu’il ne comprend pas pourquoi Perrine n’assume pas et il trouve que ça gâche tout. Et Lou pense que Perrine a changé pour lui plaire. Maxence va jusqu’à dire qu’il ne s’imagine pas avec Perrine à l’extérieur.

La Voix donne un nouvel indice aux habitants pour le secret de la maison : ils cherchent un code à 3 chiffres. Maxence retourne fait une proposition, il a la bonne combinaison et le coffre s’ouvre. Il découvre un plan de la maison. Les autres trouvent le code à leur tour et ils doivent trouver quelque chose sur le plan… La Voix précise qu’ils cherchent une phrase qui les mènera à la salle de la finale.



C’est l’heure de la révélation du secret de Perrine et Maxence. Léo a découvert le secret, il remporte leur cagnotte de 26.400 euros.

La Voix organise un jeu de questions et Lou en profite pour reprocher à Perrine de ne pas assumer sa relation avec Maxence. Elle répond qu’il compte beaucoup pour elle mais c’est personnel et elle ne veut pas qu’on se souvienne d’elle pour une histoire de couple.

Après tout ça, Alexis vient parler à Lou. Il est sous le choc de ce qu’elle a réussi à dire et il adore. Maxence et Lou s’isolent pour discuter… Lou lui dit qu’elle le trouve manipulateur, il n’assume pas face à Perrine ce qu’il lui avait dit avant. Lou lui avoue qu’elle le trouve différent dès qu’il est avec Perrine. Maxence finit par lui dire qu’il s’est éteint notamment car il y avait un truc entre eux ! Lou lui dit qu’elle sait qu’elle est amoureuse à l’extérieur. Maxence va jusqu’à lui dire qu’il a été amoureux d’elle ! Il lui dit qu’elle est un gros coup de coeur.

Pendant ce temps là, Perrine se plaint de Lou auprès de Léo et Alexis… Lou vient ensuite lui parler. Perrine lui dit qu’elle n’apprécie pas les pics personnels qu’elle lui envoie. Lou joue franc jeu : elle sait ce qui se passe entre eux, Maxence lui a dit et ça le pèse. Perrine pense que c’est de la jalousie mal placée.

Après la discussion, Lou craque et pleure aux côtés de Léo. Et pendant ce temps là, Perrine et Maxence parlent. Perrine reproche à Maxence d’avoir tout dit à Lou. Maxence est cash et lui dit qu’ils savent très bien qu’ils ne se reverront pas à l’extérieur. Il lui assure qu’il ne se passe rien avec Lou… Perrine regrette leur rapprochement avec les proportions que ça a pris.

Et les nominés sont…

La Voix annonce aux habitants qu’Alexis et Maxence ont décroché leurs places en finale. Perrine est nominée d’office tandis que les habitants vont voté et ont choisi de nominer Léo. Léo et Perrine sont donc nominés !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 12 juin

Rendez-vous demain à 17H30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne.