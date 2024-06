C à vous du 12 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 juin 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives anticipées : Emmanuel Macron défend son bilan et affiche son ambition “de ne pas donner les clés du pouvoir à l’extrême droite en 2027”. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Psychodrame chez Les Républicains : Éric Ciotti exclu du parti. On en parle avec Nathalie Schuck, grand reporter et rédactrice en chef adjointe au service politique du Point, qui publie “Les Naufrageurs”



🔵 📌 Françoise Hardy : l’idole des yé-yé est décédée. Hommage avec Didier Varrod, journaliste, producteur et réalisateur.

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Mathieu Madenian pour le « F’Estival de Collioure » les 26, 27 et 28 juillet; et Véronique Sanson pour « Hasta Luego » en tournée dans toute la France

🔵 📌 A 20h30 : spéciale législatives avec Jean-Rémi Baudot, journaliste à France Info Radio et président de l’association de la presse présidentielle

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 12 juin 2024 à 19h sur France 5.