Ici tout commence spoiler : Maya en danger, Malik et Léo découvrent que Quentin... (vidéo épisode du 17 juin)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que Maya a raison de flipper de l’arrivée de Quentin à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Malik et Léonard vont faire une découverte choquante au sujet de Quentin…





Inquiets pour Maya, Malik et Léonard décident d’aller fouiller la chambre de Quentin chez les Leroy.







Et on peut dire qu’ils vont être sous le choc ! En effet, si Malik trouve qu’il range tout façon psychopathe, c’est surtout ce que Léo découvre que les inquiète… Il retrouve un carnet dans lequel Quentin a rassemblé des coupures de presse sur la Coupe de France, des photos et des infos sur Maya !

Quentin a même entouré en rouge le visage de Maya sur des articles… Ce n’est donc pas un hasard s’il est venu à l’institut !



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 948 du 17 juin 2024, Malik et Léonard font une découverte sur Quentin

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

