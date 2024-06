C à vous du 14 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 juin 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Législatives anticipées : psychodrame chez Les Républicains, union de la gauche. Rachida Dati, ministre de la Culture, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Depuis dimanche dernier, le RN au centre du jeu politique français et européen. On en parle avec Dominique Reynie, politologue, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique



Publicité





🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Audrey Crespo-Mara pour « Le Portrait de la semaine » de Sept à Huit avec Victor Wembanyama diffusé ce dimanche à 19h30 sur TF1; et Vincent Macaigne, Nora Hamzawi et Nine d’Urso pour le film « Hors du temps » d’Olivier Assayas, au cinéma le 19 juin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 14 juin 2024 à 19h sur France 5.