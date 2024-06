Sept à huit du 9 juin 2024 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 9 juin 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 9 juin 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Le retour des caisses à savon. De drôles d’objets roulants imaginés dans les années 30, et des courses qui attirent de nouveaux passionnés.



🔵 Possédez-vous sans le savoir un objet rare ? Ils expertisent gratuitement vos greniers et peuvent y dénicher des trésors.

Dans « 7 à 8 »

🔵 Notre-Dame de Bétharram : agressions et viols y auraient été commis pendant plus de 30 ans. Des dizaines de témoignages accablent aujourd’hui l’un des établissements catholiques les plus réputés en France.

🔵 Et voyage au pays des Miss aux Philippines. Elles rêvent d’un titre qui ferait leur gloire et leur fortune.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 9 juin 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.