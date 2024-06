Top Chef : qui a été éliminé ce 5 juin ? Qui va en demi-finale ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 5 juin 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue des quarts de finale de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Verdict !





Et à l’issue de cet épisode, c’est Marie Pacotte, candidate de Philippe Etchebest, qui a été éliminée aux portes de la demi-finale.







Pour cette 13e soirée, la compétition a encore monté d’un cran ! Les candidats encore en lice et leurs chefs ne se doutaient de rien, mais une énorme surprise les attendait : le chef multi-étoilé Pierre Gagnaire avait, pendant des semaines, organisé dans l’ombre un concours avec tous les candidats sortants. Ce soir-là, il faisait son entrée dans la compétition en tant que chef de brigade accompagné du grand gagnant de la brigade cachée.

Le premier défi, redouté chaque année, était le trompe-l’œil. Les candidats devaient faire appel à leurs souvenirs afin de réaliser un trompe-l’œil sucré d’un objet en rapport avec l’enfance.



Un événement marquait la deuxième épreuve : Top Chef recevait David Muñoz, plus jeune chef 3 étoiles d’Espagne, élu Meilleur Chef au monde deux années consécutives. Les candidats devaient présenter le plat de leur choix avec une contrainte : surprendre le Chef et casser les codes de la dégustation classique !

Et à l’issue de cette soirée, Jorick Dorignac est le gagnant de la dégustation et premier qualifié de la demi-finale. Clotaire Poirier est 2ème. Le chef a eu du mal à départager Marie et Valentin. Et c’est finalement Marie qui a été éliminée.

Rendez-vous le mercredi 12 juin à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 13. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.