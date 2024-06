Un Si Grand Soleil du 10 juin : Nathalie replonge, Janet fait un aveu capital (résumé et vidéo épisode 1410 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 juin 2024, spoiler résumé de l’épisode 1410 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 10 juin 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Clément dit à Janet qu’il a besoin de savoir avec qui elle l’a trompé. Janet pense que ce n’est pas important et lui dit qu’il vaut mieux se demander pourquoi ils sont allés voir ailleurs tous les deux. Elle remet en cause la force de leur amour… Il lui demande si c’est avec Pavan, elle ne répond pas et s’en va travailler.

Claudine raccroche avec Camille qui doit aller parler au témoin. Claudine dit à Johanna qu’elle n’apprécie pas la stratégie du procureur et de Becker. Mais Johanna pense qu’ils ont eu raison et qu’elles se sont trompées.



Becker appelle Alain, il lui parle de l’aveu de Janet qui l’a trompé avec Sylvio. Alain est sous le choc, il ne sait pas quoi lui dire.

Maéva raconte à sa mère les présentations de Tom avec le mec de sa mère. Elle lui dit que c’est le comptable de L Cosmétiques, Karine n’en revient pas. Maéva lui dit de ne pas en parler. Mais à peine arrivée, elle le dit à Léonore et Enric ! Karine trouve qu’ils ne vont pas bien ensemble… Enric le défend, il ne savait depuis le début. Nathalie arrive et leur dit qu’ils forment une belle équipe.

Au lycée, Noura parle à Tom et Maéva de l’aide pour son déménagement. Maéva assure qu’elle sera là mais Tom prétexte une urgence familiale. Maéva lui dit d’arrêter de se défiler.

Camille est confrontée au témoin, qui nie avoir vu quelque chose. Elle explique à Benjamin qu’il est le seul à pouvoir l’aider. Elle pleure, il dit qu’il est désolé mais qu’il ne peut rien faire pour elle. Il sait que s’il part Baptiste le virera. Camille lui dit qu’il ne peut pas faire comme si de rien était. Benjamin reconnait qu’elle a raison, il a été lâche.

Laurent parle à Enric de l’addiction aux jeux de Nathalie. Il s’inquiète et Nathalie lui dit qu’elle veut encore retourner au casino. Il préfère un cinéma mais elle semble déçue.

Claudine et Camille se félicitent, Claudine la trouve très courageuse et la félicite d’avoir réussi à convaincre Benjamin de témoigner. Camille la remercie, sans elle elle n’aurait jamais réussi. Claudine lui explique qu’une confrontation avec Joussan va être organisée.

Claudine s’arrête parler à Clément. Il est glacial, elle lui présente ses excuses pour s’être emportée et avoir semé le trouble entre Clément et Janet. Il lui conseille d’apprendre à gérer ses humeurs et l’envoie balader.

Laurent retrouve Nathalie en fin de journée. Elle regarde son téléphone et prétexte un message de son fils qui a changé ses plans et va dormir à la maison. Elle annule le ciné pour passer la soirée avec son fils. Laurent se dit content qu’elle profite de lui. Mais elle lui a menti, quand elle rentre chez elle Tom ne comprend pas qu’elle soit là. Il part retrouver Maéva ! Quand il s’en va, Nathalie sort des jeux à gratter…

Clément rentre chez lui plus tôt. Janet lui propose un verre, qu’il refuse. Clément l’interroge sur sa liaison avec Sylvio. Il lui dit que c’est un tueur en série, le Fleuriste. Janet lui assure que ce n’est pas lui, il a quitté Montpellier car il était amoureux d’elle ! Il ne la croit pas mais Janet assure qu’elle sait qu’il est innocent.

