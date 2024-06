Ici tout commence spoiler : Malik sous le choc, il découvre que... (vidéo épisode du 11 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Malik va se prendre un gros râteau dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Malik attend Maya avec qui il a un date… Mais elle lui pose un lapin.











Jude et Lionel, qui ont décidé de fêter le départ de Cardone de l’institut, aperçoivent Malik seul et viennent lui parler. Malik leur explique qu’il attend quelqu’un et Lionel comprend qu’une fille lui a posé un lapin…

Lionel, qui a un lourd passif avec Malik, se moque. Et quand Malik avoue qu’il avait un date avec Maya et qu’il commence à s’inquiéter, Lionel lui explique qu’ils l’ont croisée dans le parc de l’institut. Elle rigolait avec Vic sur un pouf !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 944 du 11 juin 2024, Malik se prend un gros râteau

