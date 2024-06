Un si grand soleil spoiler : Cécile découvre la lettre de Christophe (vidéo épisode du 3 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 3 juillet 2024 – Cécile va être bouleversée en découvrant la lettre d’adieux de Christophe dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, la police va lui remettre la lettre destinée à elle et à Achille.











Une lettre dans laquelle Christophe explique qu’il ne regrette rien mais qu’il a toujours été sincère sur son amour pour eux.

« Cécile, j’ai pris la décision d’en finir car je sais que tu ne pourras jamais me pardonner. Ta conception de la justice s’y oppose et je le déplore. Et j’en souffre, trop, parce que ma mission consistait aussi à rendre justice là où la tienne était impuissante. J’aimerai pouvoir te mentir encore pour adoucir un peu ta peine, te dire que je regrette d’avoir ôté la vie. Mais je te dois la vérité. En débarrassant la Terre des criminels impunis, j’ai rendu service. J’ai sauvé des victimes innocentes, je ne peux pas regretter ça. Il ne pouvait pas en être autrement. C’était ma mission et je l’ai remplie du mieux que j’ai pu. Et pour la mener à bien j’ai dû vous mentir, à Achille et à toi. Mais sachez que la seule chose sur laquelle je n’ai jamais menti, c’est mon amour pour vous. Vous avez été la part intacte et pure de ma vie. (…) Mon seul regret est de vous faire souffrir. Je vous aime tellement. »

Les mots de Christophe font couler les larmes de Cécile…



