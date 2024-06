Un Si Grand Soleil spoiler : Cécile dit la vérité à Achille (résumé épisode du 18 juin 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1415 du 18 juin 2024 – Toute la vérité sur Christophe et le Fleuriste va enfin éclater dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, Cécile va être confrontée à la terrible réalité : Christophe est le tueur en série qu’elle a longtemps recherché !





Et alors que la police recherche Christophe, ce dernier a disparu et Cécile doit annoncer la nouvelle à Achille…







Si au départ Cécile essaie de rassurer Achille en prétextant que Christophe est parti tôt pour une opération, elle décide finalement de lui dire la vérité. Quand Achille rentre du lycée, Cécile lui annonce qu’elle doit lui parler. Elle lui explique que Christophe est recherché par la police, qui pense qu’il a tué plusieurs personnes.

Achille est évidemment sous le choc et refuse de croire en la culpabilité de son père adoptif. Il est en colère et reproche à Cécile de ne pas défendre Christophe… Achille sort seul, il marche et essaie encore de joindre Christophe. Mais le Fleuriste est allongé au sol dans une forêt, inconscient…



Pendant ce temps là à la clinique vétérinaire, Charles s’inquiète lui aussi de ne pas avoir de nouvelles de Christophe…

