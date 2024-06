Un Si Grand Soleil spoiler : le coming-out de Robin, Florent va trop loin (résumé épisode du 10 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1429 prime du 10 juillet 2024 – De grands changements attendent les personnages de votre série de France 2 « Un si grand soleil » en juillet ! En effet, le mois prochain, alors que le bac est passé et que tout le monde a réussi, Robin va faire une annonce choc à ses parents.





En effet, il annonce à sa famille qu’il est en couple avec… Tiago, le petit-fils d’Alain ! On peut dire que ce coming-out est surprenant pour Evan et Chloé, qui ne s’y attendaient pas du tout.







Pendant ce temps là, Thaïs passe son oral de rattrapage. Kira l’accompagne et la soutient. Thaïs réussit, elle a son bac et décide de tenter le concours de l’école de police.

Et alors que Kira va déjà repartir pour passer son été en tant que monitrice de colonie de vacances, elle voit bien que ça ne va pas entre Claire et Florent… Claire tente de le rassurer mais Florent va beaucoup trop loin. Il décide d’installer Stéphanie, la mère de Noura, chez eux car il n’a pas réussi à lui obtenir de protection policière et qu’elle est la cible de trafiquants de drogue. Claire explose, elle n’en peut plus et reproche à Florent de les mettre tous en danger sans même lui avoir demandé son avis.



